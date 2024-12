Copa 2026: 'estresse térmico' pode fazer seleções jogarem sob 50ºC

Um estudo divulgado pela Scientific Reports alerta que as altas temperaturas previstas durante a Copa do Mundo de Futebol de 2026, que será realizada simultaneamente nos Estados Unidos, México e Canadá, podem representar um risco para a saúde dos atletas. Segundo a pesquisa, os termômetros podem se aproximar dos 50°C em alguns locais de competições, criando o que os cientistas chamam de "estresse térmico".

Após uma edição 2022 realizada em dezembro no Catar, a próxima Copa do Mundo de futebol masculino retoma seu calendário habitual, com competições no meio do ano. O próximo Mundial acontece entre 11 de junho de 19 de julho de 2026, em pleno verão no hemisfério norte. Um dos motivos para a mudança de calendário na edição passada eram as altas temperaturas no emirado onde, mesmo com muito ar-condicionado, uma Copa realizada durante o verão às margens do deserto poderia representar um risco para os atletas.

No entanto, especialistas já se questionam sobre o forte calor previsto também durante o próximo evento. Espera-se que dez das 16 cidades que sediarão a competição nos Estados Unidos, Canadá e México poderão registrar temperaturas superiores a 46°C. Os locais mais expostos são Arlington e Houston, no Texas, e Monterrey, no México, onde os termômetros podem chegar aos 49,5ºC entre 14h e 17h.