Cleber Xavier defende o 'craque' Neymar e comenta comportamento de Gabigol

Cleber Xavier deixou de ser o eterno auxiliar de Tite para se dedicar a uma carreira própria como treinador. Mas nos últimos anos, conviveu com os principais jogadores do país quando esteve na comissão técnica da seleção brasileira e de grandes clubes. Assim, para ele, Neymar ainda é o melhor jogador do Brasil.

Ele acredita que o país ainda carece de novos craques do nível de Neymar, mas destacou talentos emergentes.