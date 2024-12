CBF apresenta troféu Roberto Dinamite, prêmio ao artilheiro do Brasileirão

O troféu traz ainda o autógrafo de Roberto Dinamite. O eterno craque do Gigante da Colina foi artilheiro das edições de 1974 e 1984.

A CBF informa que, caso o Brasileirão termine com dois artilheiros empatados em número de gols, os dois levam o troféu. "A CBF trabalhou com essa hipótese", diz a nota oficial da confederação.

Na atual edição do Brasileirão, Yuri Alberto, do Corinthians, e Alerrandro, do Vitória, estão empatados em 1º lugar com 14 gols cada. Estêvão, do Palmeiras, vem logo atrás com 13 gols.

Detalhes do Troféu Roberto Dinamite Imagem: Rafael Ribeiro/CBF

Além do troféu, o artilheiro do Brasileirão receberá a premiação de R$ 100 mil, além de uma quantia equivalente a R$ 5 mil por cada gol marcado no campeonato. No momento, Yuri Alberto e Alerrandro levariam a bolada de R$ 170 mil cada.

A última rodada do campeonato ocorre neste domingo (8), com todos os jogos acontecendo simultaneamente, a partir das 16h. O Corinthians de Yuri Alberto enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre. O Vitória, de Alerrandro, visita o Flamengo, no Maracanã, enquanto o Palmeiras, de Estêvão, recebe o Fluminense, no Allianz Parque.