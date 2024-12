São Paulo pode devolver Jamal ao Newcastle e abrir 2025 com só um lateral

Se precisar devolver Jamal, o São Paulo vai abrir 2025 apenas com o jovem Patryck como opção para o setor. O Tricolor já perdeu Welington, em fim de contrato, para o Southampton (ING).

A posição é prioridade da diretoria no mercado de transferências, e o sonho é Wendell, do Porto (POR). No entanto, se o clube português exigir uma compensação financeira, o São Paulo fica em posição complicada no negócio — como revelou o Diretor de Futebol Carlos Belmonte ao UOL.