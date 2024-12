Ronaldo e Benzema empatam na Arábia, mas 'órfãos de Romarinho' comemoram

Hoje, no jogo mais importante até aqui da temporada do Campeonato Árabe, os dois empataram. O francês do Ittihad marcou uma vez, o português do Nassr, uma. Empate entre as estrelas, mas o jogo terminou em vitória.

Aos 46 minutos do segundo tempo, o holandês Bergwijn recebeu na entrada da área e chutou cruzado. O brasileiro Bento não conseguiu alcançar. O resultado, 2 a 1, deixa o Al-Ittihad isolado na liderança do Sauditão. São 36 pontos, cinco a mais que o vice-líder Al-Hilal - o time de Neymar -, que ainda joga na rodada.

Órfãos de Romarinho

Alegria para uma torcida que ama um outro brasileiro. Você lembra do Romarinho?

Quando a reportagem entrou no estádio, viu várias camisas com o nome do ex-Corinthians nas costas. "Romarinho é o melhor jogador brasileiro que já jogou por aqui", disse um torcedor. "Eu amo", disse outro. "Roma, Roma, Roma, Roma", gritaram vários. O motivo foram os gols, como a torcida estava acostumada: 93 em cinco anos.

O empate de Ronaldo e Benzema

O gol de Benzema veio no comecinho do segundo tempo, aos 10 minutos. O lateral Al-Shaqeeti infiltrou pela direita e encontrou Benzema, livre, na esquerda da área para completar.