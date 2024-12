'Galo foi do céu ao inferno', diz Trajano sobre risco de queda à Série B

Para o Galo permanecer na Série A, basta empatar com o Athletico-PR na última rodada, na Arena MRV de portões fechados.

Se perder, porém, o Atlético-MG é ultrapassado pelo Furacão e pode ver Fluminense e Bragantino passarem na tabela com um empate e uma vitória, respectivamente, contra Palmeiras e Criciúma.

Se o Galo cair, é a maior tragédia da história de um grande clube, de forma tão rápida.