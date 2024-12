Corinthians: Chance de erro com Firmino seria muito grande, diz Vitão

Uma possível vinda do atacante Roberto Firmino para o Corinthians seria um negócio arriscado demais, opinou Vitor Guedes na Live do clube, nesta sexta (6).

O atacante do Al-Ahli, da Arábia Saudita, reiterou o desejo de atuar no Brasil - especificamente no Corinthians -, mas ainda tem contrato até 2026 com o atual clube.