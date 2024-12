São Paulo deve poupar contra Botafogo por gramado sintético, diz Belmonte

O gramado sintético do Estádio Nilton Santos é uma preocupação do São Paulo em relação a lesões na última rodada do Brasileirão, disse o diretor de futebol Carlos Belmonte em participação na Live do clube, nesta quinta (5).

De acordo com Belmonte, Lucas, Alisson e Luiz Gustavo devem ser poupados diante do Botafogo.