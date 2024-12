Ainda dá? Palmeiras nunca perdeu título brasileiro para o Botafogo

Após 51 anos, Palmeiras e Botafogo disputaram novamente o título brasileiro, e o Alviverde, de novo, levou a melhor. O Botafogo liderou a competição até a 33ª rodada, mas caiu de produção, viu o Palmeiras de Endrick deslanchar e assegurar o bicampeonato.

Agora os cariocas estão a um empate de acabar com o jejum. O Botafogo lidera o Brasileirão com 76 pontos, três a mais do que o vice Palmeiras, e tem mais de 90% de chance de ser campeão. Os cariocas recebem o São Paulo na última rodada, marcada para este domingo (8), às 16h (de Brasília).

Já o time de Abel Ferreira só levantam a taça caso vença o Fluminense e o Botafogo perca para o São Paulo. Dessa forma, as equipes empatariam em número de pontos, e o Alviverde levaria a melhor no número de vitórias (23 a 22).

Palmeiras levou a melhor também em 69

O Palmeiras venceu o Botafogo por 3 a 1 no último jogo do quadrangular final, confirmando o título. Foi o único triunfo do time de Rubens Minelli na fase final.

O Alviverde, porém, precisava de uma combinação de resultados para garantir a taça. O clube paulista precisava torcer por uma derrota do Corinthians (contra o Cruzeiro) e bater o Botafogo por uma diferença de gols superior à da vitória dos mineiros. No fim, o Cruzeiro bateu o Corinthians por 2 a 1, e o troféu ficou com o Palmeiras.