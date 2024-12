Botafogo cai no grupo de 'rival do Textor' no Super Mundial de Clubes

Textor fez referência ao Fundo da Qatar, que investe no clube parisiense. O PSG, por outro lado, disse que se o dono do Botafogo continuasse "com comentários difamatórios e prejudiciais, seremos forçados a adicioná-lo ao nosso crescente número de ações judiciais no Brasil, com procedimentos adicionais na França".

Atlético de Madrid

O clube é um dos mais tradicionais da Espanha, e no elenco atual conta com nomes importantes, como o dos argentinos Rodrigo De Paul e Julián Álvarez, além do espanhol Marcos Llorente. O time é comandado por Diego Simeone.

Seattle Sounders

O Seattle Sounders é uma equipe dos Estados Unidos, sediado em Seattle, Washington. Desde 2009, disputa a MLS, principal liga do país. O elenco atual conta com o meia brasileiro João Paulo, um velho conhecido da torcida do Botafogo. Ele defendeu o Alvinegro entre 2017 e 2019.