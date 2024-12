Filipe Luís cita valores do Fla e rechaça entrega: 'Não jogamos para o Flu'

O técnico Filipe Luís teve algumas críticas a momentos do Flamengo na vitória por 3 a 0 sobre o Criciúma, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar disso, elogiou o nível do time e ressaltou os valores do clube e do elenco na ajuda que acabou dando ao rival Fluminense com o resultado.

Sinceramente não influenciou absolutamente nada [ajudar o Fluminense]. Não jogamos para o Fluminense ou para o Criciúma. Jogamos pelo nosso clube, nossa torcida, nossos valores. Sempre penso que no futebol você tem que entregar tudo que você tem. Se não fizer isso, não colhe os frutos. Muito simples preparar o treino e o jogo, foi como todos os outros. De forma nenhuma entregaríamos o jogo, somos profissionais. Mas acima disso são os nossos valores como pessoas. O que me fez chegar aqui e sentar nessa cadeira foi dar tudo que tenho para o futebol e jamais abriria mão disso. Filipe Luís

O que mais ele disse?

Proposta: "A proposta foi a mesma, de ser protagonista do jogo, tentar agredir a todo momento. No começo do jogo estávamos circulando de uma maneira que eu não gosto, um pouco mais lento. E acelerando o jogo quando não precisava. Isso levava o time a ter idas e voltas, o bloco defensivo ficou descompactado, perdas que o time não costuma ter, gerou espaço no meio e acabou tendo essa ida e volta que eu não queria. Foi planejado da mesma forma, mas nem todos os adversários são iguais. Existia um nervosismo pela parte do Criciúma, jogo vertical. É natural que os nossos jogadores, até se encontrarem em campo, tivessem alguns erros. A partir do que o time se encontrou, começou a jogar. O fato de perder a bola não deixou a gente formar a nossa estrutura de ataque. Os jogadores não estavam onde deveriam, acabou sendo um pouco anárquico esse ataque e fomos um Flamengo que eu não gosto"