Entregar? Bruno Henrique diz que Filipe Luís cobrou seriedade ao Flamengo

O Flamengo venceu o Criciúma sem grande esforço e acabou ajudando o rival Fluminense. Apesar dos pedidos da torcida para "entregar" o jogo, o atacante Bruno Henrique destacou que Filipe Luís pediu seriedade ao time. Ele também projetou a despedida de Gabigol.

Temos um treinador que cobra muito da gente. Ele pediu seriedade. O Criciúma está nessa situação porque se meteram nela e a gente não tinha nada a ver com isso. Tínhamos um um plano de vencer o jogo aqui e conseguimos, jogando bem como estamos fazendo nos últimos jogos. O treinador nos incentiva todo dia no treino e no jogo. O mérito vai todo para ele. Bruno Henrique, ao Premiere

O Flamengo se despede da temporada no próximo domingo. O rubro-negro encara o Vitória, no domingo, no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela última rodada do Brasileirão.