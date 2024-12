Flamengo vence Criciúma sem esforço e quem agradece é o Fluminense

As mexidas só surtiram efeito para o Fla, que melhorou na partida. O time da casa pareceu sentir o segundo gol e a torcida já começou a ir embora do estádio. O Rubro-negro seguiu dominando a partida sem grande esforço e deixou só o tempo passar. Luiz Araújo, que entrou querendo jogo, ainda deixou o dele na reta final. O Tigre deixou o campo sob protestos e com cantos de "time sem vergonha".

Lances importantes

Defendeu. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Matheus Cunha perdeu a bola, Bolasie pegou a sobra e soltou a bomba. O goleiro voou para espalmar.

Forte. Aos 28, Dudu recebeu, chutou com força e a bola passou à direita do gol do Flamengo com perigo.

Que vacilo. Aos 32, Matheus Gonçalves recuou a bola na área, Arthur Caike aproveitou o vacilo e chegou para bater, mas ficou sem ângulo e mandou na trave.

0x1. Aos 44, Bruno Henrique fez grande jogada, Ayrton Lucas deu uma cavadinha e Varela pegou de primeira para abrir o placar.