CBF confirma Cruzeiro x Palmeiras sem torcida após PM manter posição

A CBF confirmou no fim da noite desta terça-feira (3) que o duelo entre Cruzeiro e Palmeiras, pelo Brasileirão, nesta quarta-feira, será sem torcida.

A confirmação dos portões fechados acontece após uma tentativa de última hora da entidade de mudar a ideia da Polícia Militar de Minas Gerais sobre os aspectos de segurança envolvendo a partida pela 37ª rodada, no Mineirão.