Botafogo pode mudar data da eleição por conta da Copa Intercontinental

O mandato presencial vai valer para o quadriênio de 2025/2028. A eleição será realizada de forma híbrida, tendo voto presencial na sede de General Severiano e on-line, através de uma plataforma em que o associado terá de fazer um cadastro para exercer o direito de escolha.

Na campanha da Libertadores, General Severiano recebeu eventos para os torcedores acompanharem as partidas. O "Embrazado alvinegro" também aconteceu na final e lotou o ginásio da sede do clube.

O Botafogo pode fazer a final contra o Real Madrid. Campeã da Libertadores, a equipe de Artur Jorge vai enfrentar o Pachuca, do México, nas quartas de final da Copa Intercontinenta. O delo será no Estádio 974, em Doha, Qatar. Caso avance, pega o Al-Ahly, no dia 14, no mesmo estádio, na semi. Em cenário de nova vitória, encara os espanhóis no dia 18, no Estádio Lusail.

Intercontinental começou há mais de 2 meses

A competição que reúne os campeões de cada continente na temporada teve início no dia 22 de setembro. Naquele dia, o Al Ain (campeão da Ásia) bateu o Auckland City (campeão da Oceania) por 6 a 2, jogando nos Emirados Árabes Unidos.

O Al Ahly entrou na competição em seguida e eliminou justamente o Al Ain, vencendo a equipe dos Emirados Árabes Unidos por 3 a 0, jogando em sua casa, no Cairo. O resultado garantiu os egípcios na semifinal.