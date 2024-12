Rebaixado, Atlético-GO vira contra Fortaleza e deixa lanterna do Brasileiro

Na última rodada do Brasileirão, no domingo (8), o Fortaleza recebe o Internacional no Castelão, enquanto o Atlético-GO vai até Salvador enfrentar o Bahia.

Classificação e jogos Brasileirão

Como foi o jogo

O 1º tempo foi bem movimentado em Goiânia, com um gol para cada lado e ótimas chances. O Fortaleza abriu o placar com Cardona aos 12 minutos do 1º tempo e desperdiçou um pênalti 2 minutos depois. O Dragão conseguiu o gol de empate com Derek aos 20, e por pouco não virou aos 23.

O Atlético-GO voltou do intervalo disposto a virar a partida. Derek e Rhaldney criaram boas chances para o Dragão logo nos primeiros minutos da segunda etapa, mas foram barrados pela defesa do Fortaleza. Já aos 33 minutos do 2º tempo, o Dragão conseguiu o gol da virada com Janderson e ainda ampliou o placar para 3 a 1 na reta final com Alejo Cruz.

Gols e destaques

0 x 1: O Laion abriu o placar em Goiânia com Cardona, aos 11 minutos do 1º tempo. O zagueiro do Fortaleza apareceu no segundo pau após falta cobrada por Marinho e cabeceou para o gol de Ronaldo. O zagueiro Alix, do Atlético-GO, ainda tentou tirar, mas não teve jeito.

Pênalti perdido! Apenas dois minutos após abrir o placar, o Fortaleza teve a chance de ampliar a vantagem. Lucero chutou na mão de Alix, e o árbitro Lucas Casagrande marcou pênalti. O próprio Lucero foi para a cobrança, mas Ronaldo acertou o canto e defendeu.