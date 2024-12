Moraes, Maísa e Neto: veja quem doou para vaquinha da Arena do Corinthians

A Vaquinha da Arena Corinthians, organizada pela torcida Gaviões da Fiel, já bateu mais de R$ 23 milhões da meta para quitar o estádio. Entre os milhares de contribuintes estão algumas personalidades conhecidas.

O UOL separou abaixo alguns famosos que disseram ter doado para a causa, com direito pessoas de dentro e de fora do mundo do futebol. As contribuições, independentemente do valor, dão direito a um certificado personalizado.

Famosos que contribuíram