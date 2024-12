Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro desfalcam Flamengo contra o Criciúma

Já Alex Sandro sentiu a panturrilha esquerda. O lateral foi preservado algumas vezes ao longo da temporada pelo desgaste e é aguardado agora só para a despedida da temporada.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro não serão relacionados para a viagem com dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente.

O Flamengo também não terá Gabigol. O atacante fica fora da lista de relacionados para não correr o risco de receber o terceiro amarelo e ficar suspenso na despedida contra o Vitória, no Maracanã.

Gerson e De la Cruz estão suspensos. Eles levaram o terceiro cartão amarelo contra o Internacional.