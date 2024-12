Memphis exalta 'noite mágica' e diz que pode melhorar mais no Corinthians

Memphis Depay viveu uma "noite mágica" nesta terça-feira (4). O holandês marcou dois gols na vitória do Corinthians sobre o Bahia, pelo Brasileirão, mas ainda vê margem para continuar melhorando no clube paulista.

Hoje foi um jogo importante porque estamos brigando por posições, começo ok no jogo, mas depois do gol pegamos mais força no jogo. Do meu lado, estou feliz pelos dois gols, estava buscando o terceiro, tem um bom tempo que não faço um hat-trick. Penso que como um time, sentimos confiança, especialmente em casa. Não entramos em pânico. Hoje o time foi muito sólido na defesa e isso deu confiança para os meias e os atacantes. Penso que eu posso continuar melhorando, tenho muito ainda para dar por este clube. Vamos ver. Hoje foi uma noite mágica, temos uma mais. Estou feliz. Memphis Depay ao Premiere

Memphis e Yuri comandam festa

Memphis foi o artilheiro da noite na Neo Química Arena. O holandês abriu o placar em Itaquera e fechou a conta com um golaço de falta já no segundo tempo.