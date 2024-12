Luxemburgo repensa futuro no futebol, mas diz: 'Sempre fiz gestão'

Ele afirmou que sempre foi técnico e dirigente ao mesmo tempo e que era criticado por ser "coach".

O último trabalho do "Pofexô" foi o Corinthians, em 2023, como treinador. Recentemente, ele esteve perto de virar dirigente do Santos.

Sempre fiz gestão, eu era chato para cacete. Sempre briguei por isso. Assim que eu queria. Falavam que eu queria dinheiro, mas com salário do treinador precisa fazer sacanagem? Só se for cabeçudo. Não sou contra treinador estrangeiro, pois fui estrangeiro no Real Madrid, mas todos que ocupam espaço de brasileiros são competentes? O do Botafogo é bom, Jorge Jesus é bom, Abel é bom, mas todos os 14 ou 15 são bons? Curso da CBF não é mais feito por brasileiro, é feito por portugueses, feito para fora. Formam para jogar no futebol europeu. A escola nossa virou a CBF fazendo para a cultura europeia. A CBF é a culpada. Espanha faz curso para a Espanha, Inglaterra faz para quem? Quem dá aula? Alguém de fora pode dar palestra, mas o curso é dado para eles. Sempre fui gestor, tenho algo dentro de mim e adoro futebol. Não sei o que vai acontecer Vanderlei Luxemburgo, durante congresso em Santos