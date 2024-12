Estádios, história, Pelé: São Paulo cria guia turístico do futebol paulista

A projeto tem como objetivo estimular o turismo esportivo aproveitando-se da relação histórica de São Paulo com o futebol. Inclusive, o estado paulista se apresenta como o berço do esporte no país.

São Paulo é berço de histórias que se confundem com a própria essência do futebol brasileiro. Foi aqui que Charles Miller, o "pai do futebol", desembarcou em 1894 trazendo as primeiras bolas, uniformes e o conhecimento das regras que dariam início à modalidade mais amada do país. E foi também neste estado que Pelé, o eterno Rei do Futebol, construiu sua carreira lendária.

Trecho do guia

O Rota do Futebol SP também indica museus, memoriais e pontos turísticos do esporte, como o Píer do Rei Pelé, em São Vicente. Além disso, o documento explora estabelecimentos culturais e gastronômicos que têm relação com o esporte e a história da região.

Este guia é um convite para que todos explorem a história do futebol em São Paulo e se encantem com suas belezas e singularidades. Há histórias, ícones e eventos em cada capítulo que representam superações e conquistas, além do espírito de união e alegria que o futebol sempre proporcionou ao nosso povo.

Coronel Helena Reis, secretária de Esportes de São Paulo

O futebol é um atrativo genuíno de São Paulo, intimamente ligado à cultura do nosso estado. Além disso, proporciona experiências que conquistam e encantam o visitante, gerando empregos e ativando serviços locais.

Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens

O lançamento oficial do guia será feito durante o Expo Fórum Visite SP, sediado no WTC Events Center.