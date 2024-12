Arnaldo: Augusto Melo depende da Gaviões para se manter no Corinthians

O presidente Augusto Melo depende cada dia mais da Gaviões da Fiel para se manter no cargo no Corinthians, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta terça (3).

O Augusto Melo foi perdendo ao longo do primeiro ano muito do apoio político de grupos que começaram com ele a gestão. Ele ficou isolado. Só que o isolamento dele não é completo porque no Corinthians a Gaviões da Fiel tem um peso gigantesco, inclusive politicamente. Ele está com o apoio da massa.