Mauro Cezar sobre jogo com portões fechados: 'Estão castigando o Cruzeiro'

Para Mauro Cezar, não faz sentido o Cruzeiro jogar com portões fechados, já que foi um de seus torcedores que morreu na emboscada da Mancha Verde, na rodovia Fernão Dias, há pouco mais de um mês.

Bem ou mal, quem criou [a situação] foi a torcida do Palmeiras, e o Cruzeiro que vai ser punido.

O Cruzeiro busca vaga na Libertadores e não vai ter apoio do seu torcedor, que seria muito mais numeroso do que o do Palmeiras.

Sem falar que no jogo do turno tivemos ainda uma peripécia da arbitragem com a anulação bizarra de um gol do Cruzeiro com interferência do VAR. Então, é um show de horrores.

Mauro Cezar

