Juca: Botafogo é o time da temporada, mas Brasileirão não está definido

O Botafogo já é o time da temporada, mas o Brasileirão ainda está ao alcance do Palmeiras, afirmou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

Para o colunista, o time de Artur Jorge tem dois grandes desafios na quarta-feira (4), contra o Inter, no Beira-Rio, no jogo que pode decidir o campeonato. Além do grande momento do Colorado, o Fogão precisará superar a ressaca do título inédito da Libertadores.