Garro supera tristeza após erro, brilha e 'persegue' Estêvão no Brasileirão

Protagonista desde a estreia pelo Corinthians, Rodrigo Garro quase viu todo o destaque da temporada ir pelos ares quando perdeu uma chance cara a cara com o goleiro do Racing na eliminação do time paulista na Copa Sul-Americana.

O que aconteceu foi o contrário: o argentino vive seu melhor momento na temporada justamente após o erro e tenta superar Estêvão, craque do rival Palmeiras, no Brasileirão.

Garro atinge feito único no Brasileirão

Garro podia sacramentar a vaga do Corinthians na final da Sul-Americana. O argentino saiu cara a cara com o goleiro Arias, do Racing, no jogo de volta, mas bateu em cima do adversário. O Timão, que vencia o jogo por 1 a 0 àquela altura, na Argentina, levou a virada, perdeu por 2 a 1 e deu adeus ao sonho.