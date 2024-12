Cruzeiro critica portões fechados contra Palmeiras e pede torcida única

O clube confia nos órgãos de segurança pública do Estado para garantir que o evento ocorra com a devida seguridade. Contudo, diante do acontecimento recente, o Cruzeiro se posicionou preocupado, exclusivamente, com a segurança dos torcedores e da população, tanto dentro quanto fora do estádio, mantendo sua forte posição contrária a qualquer ato de violência. Caso não haja essa garantia, o Cruzeiro concebe que a partida conte com a presença de, ao menos, sua torcida. Cruzeiro, em nota

A equipe mineira reclamou de ser prejudicado desportivamente em meio à briga por uma vaga na Libertadores. O Cruzeiro está em nono na tabela, a um ponto do G8. A nota também mencionou o prejuízo financeiro do clube e de trabalhadores com a ausência de torcida no local.

A decisão da CBF contraria recomendação do Ministério Público de Minas Gerais. Na última semana, o MPMG havia recomendado que o jogo fosse realizado apenas com a presença de cruzeirenses. A ideia foi apoiada pelo governo estatal.

Confira a nota do Cruzeiro

"Sobre os recentes desdobramentos a respeito da situação da presença das torcidas na partida entre Cruzeiro e Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, o Cruzeiro vem a público externar sua profunda insatisfação com a indicação para que o jogo aconteça de portões fechados.

O clube entende que a decisão em questão penaliza injustamente a sua torcida e a instituição, em termos desportivos, pois o compromisso tem importância fundamental na busca por uma vaga na Copa Libertadores, e financeiramente, para além do Cruzeiro, mas também para todos os envolvidos no evento, como fornecedores e trabalhadores.