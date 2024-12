Zubeldía lamenta desatenção no 1º tempo em derrota: 'Nos pegaram dormindo'

O técnico Luis Zubeldía lamentou a desatenção do time do São Paulo sobretudo no primeiro tempo da derrota por 2 a 1 para o Grêmio, na tarde deste domingo (1º), na Arena Grêmio.

'Nos pegaram dormindo'. "Sabíamos que eles jogavam rápido em faltas e laterais. Nos pegaram dormindo no primeiro gol, reclamando de uma jogada ou não sei o que. Sabíamos e não o fizemos bem. No segundo tempo, tivemos mais segurança com bola, mais calma, aproveitando situações de espaço por fora, por dentro, nós tivemos melhor. Luiz faz um gol e quando acontece isso já vira totalmente o sentido do jogo. Estivemos muito perto de empatar. Se não entregássemos a bola em zonas entrelinhas, poderíamos ter vencido. Resultado acaba sendo justo, porque no primeiro tempo eles aproveitaram bem os nossos erros"

Erros do primeiro tempo. "No primeiro tempo ainda tendo perdas no bloco médio e favorecendo a velocidade dos jogadores do Grêmio, como Sotelo, Aravena, Cristaldo e seu centroavante, ainda assim, tivemos três ou quatro situações. O que não podíamos ter feito foi o que fizemos em parte no primeiro tempo entregando bolas em zonas quentes, em entrelinhas, e perder essas bolas. Podíamos perder uma, duas, porque é futebol. Mas se você já perde quatro, cinco, seis, você está dando a verticalidade a um time que quer a verticalidade".