Jogadoras celebram ano positivo da seleção após vitória sobre Austrália

Acho que o trabalho está sendo muito bem feito. A gente tem mostrado isso dia após dia, após as Olimpíadas, agora a expectativa é muito grande para a Copa. Acho que esse trabalho que está sendo feito, espero que os brasileiros que estão no Brasil, que puderam assistir, estejam felizes.

comemorou a meio-campista Duda Sampaio.

Em Brisbane, no meio de semana, o Brasil quebrou um tabu de 8 anos. A seleção derrotou a Austrália por 3 a 1, em partida que contou com dois gols de Amanda Gutierres e um de Gio Queiroz. As rivais foram semifinalistas da Copa do Mundo do ano passado (terminaram em 4º lugar), realizada na Austrália e na Nova Zelândia. O Brasil foi medalha de prata na Olimpíada de Paris-2024.

Agora, após um ano com muita evolução, as atletas querem descansar para retornar com tudo em mais uma temporada. As jogadoras só voltam a campo pela seleção brasileira em 2025.

O time comandado pelo treinador Arthur Elias terá a disputa da Copa América entre os meses de julho e agosto de 2025, no Equador, e também seguirá a preparação para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil.