Grêmio explora improvisação de Zubeldía, vence São Paulo e se afasta do Z-4

Com o resultado, o Grêmio chegou a 44 pontos e deu um passo importante na luta contra o rebaixamento. Já o São Paulo segue com 59 pontos na sexta colocação, já na fase de grupos da Libertadores e sem ambições no Brasileirão.

Classificação e jogos Brasileirão

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (4), às 20h, quando se despede do Morumbis na temporada contra o Juventude. Já o Grêmio viaja até o Barradão para enfrentar o Vitória no mesmo dia e horário.

Grêmio aproveita improvisação

Sem poder contar com Welington e Jamal Lewis, lesionados, Zubeldía optou por improvisar Rafinha na lateral esquerda pelo segundo jogo consecutivo. Mas dessa vez não deu nada certo. Sabendo da improvisação, Renato Gaúcho colocou o Grêmio para atacar pelo lado do veterano lateral e teve sucesso.

Com o habilidoso Soteldo e as ultrapassagens de João Pedro, o Tricolor gaúcho criou suas maiores oportunidades por aquele setor e chegou aos dois gols também por ali. No primeiro, Soteldo mandou para João Pedro, que precisou de apenas um toque para deixar Cristaldo na boa para marcar. No segundo, Soteldo de novo acionou João Pedro, que encontrou a ultrapassagem de Villasanti. O cruzamento do paraguaio terminou no gol contra de Ruan.

Na segunda etapa, o panorama não mudou muito, mas o Grêmio diminuiu o ímpeto e o Tricolor melhorou após a entrada de Patryck e Wellington Rato, que se tornaram a dupla do lado esquerdo da equipe. O São Paulo diminuiu em golaço de Luiz Gustavo, mas não chegou a criar chances suficientes para merecer o empate.