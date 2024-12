Edoardo Bove: quem é o jogador da Fiorentina que sofreu colapso na Itália

Bove começou cedo no futebol e surgiu nas categorias de base da Roma. Ele foi promovido ao elenco profissional da equipe em 2021.

O meio-campista disputou 91 jogos pela Roma, marcou quatro gols e deu duas assistências. Bove deixou o clube em agosto deste ano, quando foi cedido à Fiorentina.

Bove se firmou na equipe titular da Fiorentina desde a sua chegada. O meio-campista soma 14 partidas disputadas, um gol marcado e três assistências realizadas.

O camisa 4 da Fiorentina é presença constante na seleção sub-21 da Itália. Ele também acumulou convocações nas outras categorias das seleções de base da Itália.

Bove sofre colapso em campo

Edoardo Bove passou mal e caiu sozinho no gramado do estádio Artemio Franchi aos 16 minutos do primeiro tempo da partida entre Fiorentina e Inter Milão, neste domingo (1°), pelo Campeonato Italiano. Os times empatavam por 0 a 0.