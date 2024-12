Ligação de Fábregas tirou zagueiro da geração de R$ 1 bilhão do Palmeiras

Fàbregas, que teve grande carreira como jogador, é técnico e acionista minoritário do Como. Ele esteve à frente do time na Série B e levou a equipe para a elite do futebol italiano.

O Como tem um projeto ambicioso e gastou 40 milhões de euros em reforços (R$ 251 milhões na cotação atual) no início da temporada. A equipe tem como presidente Dennis Wise, ex-jogador do Chelsea, e outro acionista minoritário é Thierry Henry, ex-atacante francês que fez história com a camisa do Arsenal e do Barcelona.

Fellipe jogaria inicialmente no time sub-19 da equipe, mas em 2024 já foi relacionado em jogos do time principal e fez sua estreia como profissional contra a Fiorentina.

Um dos garotos da "geração de R$ 1 bilhão" do Palmeiras, Jack deve seguir Como. Ele estava emprestado pelo Palmeiras até julho de 2024, mas o vínculo foi renovado até junho de 2025. O jovem de 18 anos tem passe fixado no valor de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos.

Ainda não entraram em contato comigo, mas tudo indica que vão exercer a minha opção de compra. Estou me sentindo bem, feliz de jogar agora no profissional. Espero ficar aqui pelos próximos anos, por que o clube tem um projeto muito bom para mim.

Sensação de estar no futebol europeu: "É uma sensação um pouco estranha. Querendo ou não, há um ano eu estava jogando no time sub-17 do Palmeiras. Hoje eu sou treinado pelo Fábregas, vejo o Henry direto, treinei com o Varane, Sergi Roberto, Alberto Moreno [todos contratados pelo Como na última janela de transferências]. Nem nos meus melhores sonhos pensei em estar com caras desse tipo, com grandes carreiras. Ver eles de perto já é uma experiência fantástica".