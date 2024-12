Botafogo: veja imagens aéreas da festa da torcida com os jogadores no Rio

A torcida do Botafogo comemorou com os jogadores o título da Libertadores 2024 neste domingo (1). O clube venceu por 3 x 1 o Atlético-MG na Argentina, sendo o primeiro título do torneio mais importante da América.

Elenco e comissão se deslocaram de ônibus até a praia de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O Mourisco Mar, uma das sedes do clube, é o ponto de referência da festa, que se estendeu ao longo da praia.

Os gols da partida foram marcados por Luiz Henrique e Alex Telles, cobrando pênalti, e Júnior Santos para o Botafogo. Eduardo Vargas, em escanteio cobrado por Hulk, descontou para o Galo.