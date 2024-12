Artur Jorge superou Abel Ferreira em 2024, diz Milly Lacombe

A conquista da Copa Libertadores consolidou o trabalho de Artur Jorge à frente do Botafogo como o melhor do ano no Brasil, opinou Milly Lacombe no Fim de Papo, neste sábado (30).

O time carioca é líder do Brasileirão a duas rodadas do fim da competição e é o favorito a conquistar o título nacional depois de 29 anos.