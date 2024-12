Ex-Flu detalha susto com Diniz, mas cita conselho: 'jogue como na favela'

Ser contrário ao 'habitual' agrada Alexsander. O jogador explicou o motivo de ter topado ir para o mercado saudita antes mesmo de ir para a Europa, de onde vinha recebendo algumas sondagens.

É bom contrariar um pouco, ser diferente das expectativas. É um desafio importante na minha carreira. O futebol aqui está crescendo bastante, muitos jogadores estão vindo para cá. Eu acho que fazer um pouco diferente também não é tão ruim. É um passo gigante na minha carreira para eu estar aprendendo outra cultura totalmente diferente, outras pessoas, outros estilos de pensamento também. Eu fico feliz por isso e eu vou estar sempre me desafiando.

Alexsander em ação durante jogo entre Al-Ahli e Al Ain pela Champions League da Ásia Imagem: Neville Hopwood/Getty Images

O que mais ele disse?

Adaptação na Arábia Saudita: "O calor aqui é muito. A questão da língua também [atrapalha], porque agora que eu estou começando a pegar o inglês. Quem me ajudou bastante no início foram Ibañez e Firmino [companheiros de time]. Essa é a minha primeira saída do Brasil, então pegou um pouco no início, mas agora eu já estou começando a me adaptar melhor em relação a isso. E tem a questão do treinador [Matthias Jaissle], é outra mentalidade, não tão diferente, mas é porque eu jogava com o Diniz, que tem um estilo único de jogar e aqui já tem outro."

Clã brasileiro na Arábia Saudita: "A gente só anda junto aqui. A gente sempre está marcando para fazer as coisas. Eu vou na casa deles ou vice-versa, a gente conversa, sempre troca uma ideia para estar as famílias juntas, para poder estar se atualizando das coisas aqui, porque eles já estão há mais tempo, então eles me ajudaram bastante no início também, e a gente continua com essa amizade assim."