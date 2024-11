Vitória sobre o Barcelona e polêmica: o 'título' do Botafogo no Monumental

Na imprensa argentina, o assunto é confuso: alguns veículos chamaram o River de campeão, outras fontes concordaram com a tese do Boca e disseram que a competição terminou sem vencedor. A imprensa brasileira tratou o torneio como empatado. O Correio da Manhã, por exemplo, destacou a vitória do Botafogo na final com a manchete 'Botafogo venceu ficando em 1º'. Na crônica, afirma que o torneio terminou empatado entre o clube carioca e os argentinos.

Auriel de Almeida, escritor e pesquisador da história do Botafogo

OFF para tesouro da @elgraficoweb: Garrincha enfrentando o Barcelona no Monumental de Núñez, por um quadrangular com Boca e River em 1964. Tiramos do link https://t.co/mLnvVO3H3d, nota assinada pelo ex-gremista Oscar Ortiz.



Deu a lógica, claro: @Botafogo 2-0 e título alvinegro. pic.twitter.com/9k7xdL1xqn ? Futebol Portenho (@futebolportenho) January 18, 2019

Jornais argentinos e brasileiros levantaram a possibilidade do desempate. Foram apontadas as chances dos jogos para definirem o campeão serem realizados em setembro de 1964 ou apenas no ano seguinte, uma vez que o torneio não poderia ser estendido devido ao calendário. Os duelos, porém, nunca aconteceram, principalmente após o River se declarar campeão

A taça da Copa Ibero-Americana está na sede do River. O clube, que era o dono do troféu por ser anfitrião, acabou por "dar a taça a si mesmo". "O Botafogo, à época, ficou fora da polêmica que tinha a rivalidade entre River e Boca como pano de fundo, e considerou a excursão proveitosa", apontou Auriel.

Veja as fichas dos jogos*

Botafogo 0 x 1 Boca Juniors