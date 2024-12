Veja imagens aéreas da comemoração da torcida do Botafogo no Rio

A torcida do Botafogo não economizou na comemoração na sede do clube após levantar a taça da Libertadores 2024. O clube venceu por 3 x 1 o Atlético-MG na Argentina, sendo o primeiro título do torneio mais importante da América.

Os gols foram marcados por Luiz Henrique e Alex Telles, cobrando pênalti, e Júnior Santos para o Botafogo. Eduardo Vargas, em escanteio cobrado por Hulk, descontou para o Galo.

O Botafogo ainda teve o volante Gregore expulso após uma entrada de sola em Fausto Vera aos 29 segundos de jogo. Artur Jorge decidiu não fazer substituições e segurou mais as subidas de Marlon Freitas.