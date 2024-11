Provocação e altinha: o clima em Buenos Aires pré-final da Libertadores

As torcidas de Atlético-MG e Botafogo começam a encher os arredores do Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e o clima no entorno do estádio é de provocação saudável, com direito a duelo musical, altinha entre Brasil e Argentina e segurança reforçada para evitar penetras para a final da Copa Libertadores 2024, às 17h (de Brasília) deste sábado (30).

O que aconteceu

Em maior número na Argentina, a torcida do Botafogo puxou um canto provocando os atleticanos: