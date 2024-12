Melhor da final, Luiz Henrique comemora título: 'Estou vivendo um sonho'

O atacante Luiz Henrique foi eleito o melhor jogador da final da Copa Libertadores da América que terminou em 3 a 1 para o Botafogo em cima do Atlético-MG.

É um sonho que estou vivendo. Estou muito feliz. Pude proporcionar essa vitória para minha mãe e meu irmão aqui. Eles nunca tiveram essa oportunidade de me ver em uma final de Libertadores, sendo campeão e ainda melhor da partida. Agradecer muito ao Botafogo. Disse na minha primeira entrevista que o Botafogo merecia estar no topo pelo que se empenhava no dia a dia. Só gratidão. Muitas pessoas tentaram me parar, mas sei que Deus e minha família estão comigo. Agora tenho que seguir por que tem mais pra vir disse à TV Globo na saída de campo.