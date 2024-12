Dono do Atlético pede humildade para lidar com vice e define: 'Dia amargo'

O Atlético vive uma má fase na temporada e tem sido cobrado. Além da Libertadores, o clube também perdeu a Copa do Brasil e está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, podendo terminar a 36ª rodada até em 12º.

Veja o texto na íntegra

"Um dia amargo para todos nós que acreditamos no Atlético. A tristeza que a torcida sente é a que eu sinto agora. Chegar tão longe e não conquistar dói, mas também ensina.

É hora de termos humildade para aprender com os erros, frieza para reconhecer os acertos que nos trouxeram até uma final de Libertadores - algo que não aconteceu por acaso - e, acima de tudo, mantermos a cabeça no lugar para planejar o próximo ano com ainda mais força e determinação.

Seguiremos juntos. A nossa história é feita de desafios superados e dessa paixão que nunca morre."