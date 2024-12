Craque da final, Luiz Henrique evita cravar permanência no Botafogo

O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, ainda estava em êxtase depois da conquista da Libertadores. Ele foi o autor do primeiro gol na final sobre o Atlético-MG e ainda sofreu o pênalti que gerou o segundo. Não por acaso, foi eleito o craque do campeonato.

"Ainda não me caiu a ficha. Só sei que eu estou muito contente. Muitas pessoas não acreditaram na gente. Só o grupo acreditou na gente. A nossa família acreditou no nosso potencial. Muito feliz por essa conquista, estou na história do clube", disse Luiz Henrique, à ESPN.

O futuro? Vai para o Lyon ou fica? "Eu não sei, eu não sei. Quero desfrutar desse momento aqui com o meu grupo, com a minha família e mais pra frente a gente pode resolver isso".