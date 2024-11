Disque-Marcelinho, tijolinhos do Fla: as 'vaquinhas' do futebol brasileiro

O Corinthians já chegou à casa da dezena de milhões em doações por meio da vaquinha iniciada nesta quarta-feira (27) para a quitação do financiamento da Neo Química Arena. O valor de arrecadação é de R$ 700 milhões, previsto para ser levantado em seis meses.

Esse tipo de "vaquinha" não é novidade no futebol brasileiro. Em outras ocasiões, clubes como Palmeiras, Vasco e instituições como a FPF (Federação Paulista de Futebol) já aderiram a esse modo de captação de verba. Foi por meio de ações desse tipo que Marcelinho Carioca retornou ao Corinthians, em 1998, por exemplo.

Disque-Marcelinho

A torcida corintiana mostrou sua força em 1998, quando venceu um leilão inusitado por Marcelino Carioca. Na época, o presidente da FPF, Eduardo José Farah, adotou uma abordagem de marketing inovadora para definir o futuro do meia, que havia deixado o Corinthians um ano antes e assinado contrato de cinco anos com o Valencia-ESP - com um passe adquirido por US$ 7 milhões.