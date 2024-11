Botafogo sem Bastos, e Atlético-MG com Deyverson; veja escalações da final

Botafogo e Atlético-MG estão escalados para a final da Copa Libertadores da América na tarde deste sábado (30), em Buenos Aires (ARG). Os cariocas não terão à disposição o zagueiro Bastos, enquanto o Galo vai com Deyverson no ataque do lado de Paulinho e Hulk.

O time de Artur Jorge está escalado com: John; Vitinho, Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus.

Já a equipe do técnico Gabriel Milito vai a campo com: Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco e Arana; Hulk, Paulinho e Deyverson.