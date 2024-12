Atlético perde finais, vacila no Brasileiro e fica sem vaga na Libertadores

O Atlético-MG chegou à reta final da temporada com três chances claras de ir à Libertadores. O clube termina novembro sem a vaga e já não tem mais possibilidades de se classificar.

Dois vices e Corinthians atrapalham

As duas principais chances do Galo ir à Libertadores do ano que vem estavam na própria competição continental deste ano e na Copa do Brasil. Finalista em ambos os torneios, o time mineiro foi derrotado por Botafogo e Flamengo e viu o sonho ir água abaixo.

O foco nas copas acabou com as chances por meio do Brasileirão. A equipe mineira, que poupou jogadores visando as finais, tem 44 pontos, seis a menos que Bahia e Corinthians, que estão em sétimo e oitavo, respectivamente. Com mais seis em disputa, o Galo pode até empatar, mas terá menos vitórias que os rivais (tem 10 contra 13 do Corinthians e 14 do Bahia).