PVC: Palmeiras tem quatro prioridades para reforçar o time em 2025

Não tem lista de dispensa, não tem caça às bruxas. O Palmeiras está concentrado em ganhar do Cruzeiro e em ganhar do Fluminense. Só vai ser campeão se ganhar e se o Botafogo perder o jogo. Mas o papel do Palmeiras, nesse momento, no retorno aos treinos, é ganhar os dois jogos. Esse é o compromisso. E o que vier ganhando os dois jogos pode ser o título ou pode ser o vice-campeonato.

PVC

Botafogo: Marlon Freitas foi brilhante como líder, diz PVC: 'Tocou coração'

O discurso inflamado do volante do Botafogo Marlon Freitas antes da vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, na última terça-feira (26), pelo Brasileirão, foi "brilhante", elogiou PVC.

Ele mostrou liderança, ele fez um discurso inflamado e foi importante para ganhar o jogo, sem dúvida. Eu só tenho um ponto que é o seguinte, o Artur Jorge vai dizer que não tem nada a ver com o ano passado. 'Não, não tem nada a ver com o ano passado, não vamos falar do ano passado coisa nenhuma, não vamos falar do ano passado'. Não foi isso que ele falou na entrevista coletiva?

PVC

Após eliminar o São Paulo pela Libertadores, o técnico botafoguense não permitiu que um repórter fizesse a sua pergunta para Marlon Freitas sobre a parcial volta por cima do jogador. PVC acredita que o repórter fez bem em questionar sobre isso.