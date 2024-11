Plano de Milei atinge bolso de brasileiros na final na Argentina: 'Puxado'

Atleticanos e botafoguenses têm sentido no bolso os dias em Buenos Aires (ARG) para a final da Libertadores. A política econômica do presidente Javier Milei tem refletido diretamente nos preços e a estratégia financeira da viagem dos torcedores tem passado por mudanças no orçamento.

Jeitinho brasileiro

O aperto nas contas tem feito com que muitos estejam apelando para o "jeitinho brasileiro". Alguns, por exemplo, têm trocado o conforto do transporte por aplicativo pela caminhada.

Na alimentação, uma grande quantidade opta por lanches. Quem alugou apartamentos ou casas por "Airbnb" têm comprado comidas no mercado e feito suas refeições na residência para economizar.