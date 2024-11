Já teve até 'discussão' com Moraes: para qual time torcem ministros do STF

Moraes relembrou a parceria entre Corinthians e MSI, que teve o magnata russo, Boris Berezovsky, investigado por lavagem de dinheiro.

"Depois daquele trágico evento do Corinthians com a Rússia, nós extirpamos os russos do Corinthians e, depois, ainda fomos campeões mais duas vezes do Brasileiro e uma do Mundial, em 2012. Título que o Palmeiras não tem, infelizmente, ministro Toffoli", disse ele na ocasião.