Hulk celebra final da Libertadores com o Atlético-MG: 'Momento histórico'

Sistema defensivo do Botafogo. "A parte defensiva do Botafogo é um time que coletivamente defende muito bem, não só a linha de trás, mas eles conseguem fazer uma linha baixa muito boa e principalmente a sede do contra-ataque deles. Precisamos impor dificuldades para a defesa deles. Já temos em mente o que devemos fazer, treinamos bastante e, como eu falei, é chegar amanhã e colocar em prática para que a gente consiga estar no nosso melhor nível e dê bastante trabalho para a defesa do Botafogo".

Clima leve no treino e brincadeira do Deyverson com Vargas. "Eu não vi essa brincadeira do Deyverson com o Vargas, mas tem de ter esses momentos também. Uma situação tão especial pra gente, não tem só que absorver coisas sérias, coisas negativas, mas também desfrutar um pouco do momento, trazer leveza para dentro. Acho que a gente tem de procurar nos alimentar de coisas boas. E isso nos fortalece, nos deixa mais leves para que possamos exercer o nosso melhor futebol. Tenho certeza que quando tem de ser sério, nós somos. Quando temos de relaxar, temos de relaxar também, até porque isso faz bem. Essa semana foi fundamental em nível de trabalho, de entender o Gabriel, como fez na primeira semana dele aqui".

