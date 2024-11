Corinthians: PM descarta adiamento de votação do impeachment por segurança

Além disso, a orientação da Polícia é para que os torcedores não se dirijam ao Parque São Jorge, sede social do clube, onde ocorrerá a votação. No entanto, as autoridades estão cientes de que muito provavelmente haverá concentração de torcedores no local.

Da nossa parte já houve essa orientação, para que seja passada essa informação às lideranças das torcidas. Nosso papel é evitar que a violência aconteça. O que está acontecendo tem que ser resolvido dentro do Corinthians. A gente vai estar lá para que as outras pessoas não sofram com isso.

Coronel Carvalho

Motivo para o adiamento da votação

A reunião extraordinária do Conselho Deliberativo (CD) foi remarcada da última quinta-feira (28) para a próxima segunda a pedido da PM. Por conta do curto espaço de tempo entre a convocação dos conselheiros, pelo presidente do CD, Romeu Tuma Jr., e a votação, as autoridades não teria como se planejar da melhor forma possível. Além disso, o fato de o clube estar fechado aos associados foi determinante.

Solicitamos que houvesse esse adiamento [nesta semana] pelo curto espaço de tempo que os órgãos públicos teriam para o planejamento. O clube também estará fechado, o que é importante. Nos foi passado que não se poderia adiar outra vez essa reunião, por uma questão de estatuto do Corinthians, então o melhor é que possamos controlar ao máximo o ambiente.

Coronel Carvalho

A confraternização de funcionários do Corinthians, marcada para acontecer entre às 12h e 18h da segunda, não deverá alterar programação. A primeira chamada de conselheiros deverá acontecer às 18h, e a PM solicitou que a área destinada à votação seja isolada por seguranças.