Corinthians faz acordo com Balbuena e ficará livre do transfer ban

O Corinthians costurou um acordo com o zagueiro Balbuena, que atuou pelo clube até 2023, para encerrar a punição do transfer ban dada pela Fifa.

O que aconteceu

O clube quitou um valor total que ultrapassa R$ 6 milhões em direitos de imagem. A informação inicial foi divulgada pela Itatiaia e confirmada pelo UOL.

Diante do pagamento, o Corinthians se livrará do transfer ban aplicado pela Fifa — o alvinegro está impedido de registrar novos jogadores diante da pendência com o paraguaio.