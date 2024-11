Black friday do futebol: confira jogadores em fim de contrato para 2025

O Mercado da Bola vai ficando cada vez mais agitado com a temporada caminhando para o fim. No clima da Black Friday, o UOL lista abaixo alguns jogadores cujos contratos se encerram neste ano e que devem ficar livres em 2025. O levantamento foi feito com dados da plataforma especializada Transfermarkt.

Jogadores em fim de contrato

Gabigol: O atacante de 28 anos está de saída do Flamengo após seis temporadas. Ele está apalavrado com o Cruzeiro, mas também recebeu proposta do Santos.

Oscar: O meia brasileiro não continuará em seu clube na China. Ex-seleção, ele está no futebol internacional desde 2012.